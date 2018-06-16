KO-MEK’ten pişmaniye yapım kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), istihdama yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Yeni bir iş sahibi olmak isteyen ya da mevcut işini geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik açılan meslek ve sanat kursları ile binlerce kişiye sertifika veren KO-MEK, yetişmiş elaman bulmakta zorluk çeken sektörler için de yeni yüzler yetiştirmeye devam ediyor.

KO-MEK, Kocaeli’nde geçmişten günümüze kadar devam eden ve önemli mesleklerden olan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok sofrayı süsleyerek damakları tatlandıran pişmaniye yapımında son günlerde yaşanan elaman açığını kapatmak için çalışmalarını tamamladı. Bu modülü Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü programına ekleten KO-MEK, başvuru sayısını tamamlayarak pişmaniye yapım kursunu açtı.

KO-MEK çalışmalara İlk olarak kendi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğreticilere işin ustalarından eğitim almalarını sağlayarak başladı. Daha sonra pişmaniye yapım sektörüne maharetli eller yetiştirerek bu alanda yetişmiş elaman bulmakta zorluk çeken sektöre yeni yüzler yetiştirmek için Pişmaniye Yapım kurslarına başladı. İstihdama yönelik açılan pişmaniye yapım kursunu tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alarak elaman açığı bulunan üretim tesislerinde iş bulabilecek ya da kendi iş yerlerini açabilecekler.

Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezinde açılan pişmaniye yapım kursu, pratik dersler ve uygulamalı derler ile eğitimlerine devam ediyor. Toplamda 96 saatlik eğitimden oluşan kurs sonrasında kursiyerler sertifikalarını alarak pişmaniye yapım sektöründe iş bulabilecekler.