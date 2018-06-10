KO-MEK’ten Renkli Festival

‘KO-MEK ile Gönülden Renkler’’ temalı Genel Sergi ve Festivali’nin açılışı Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Açılışta birbirinden güzel renklerden oluşan binlerce el emeği göz nuru ürünler sergilendi. KO-MEK Genel Sergi ve Festival açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli il Müftüsü Yusuf Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi, AK Parti İl Kadın Kolları başkanı Serpil Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurum Müdürleri, KO-MEK birim sorumluları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışı öncesinde gazeteci Turgay Güler katılımcılara bir seminer verdi. Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, konuşmasına KO-MEK’ten övgü dolu sözlerle bahsederek başladı. KO-MEK’in bir halk üniversitesi olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Buraya gelen vatandaşlar hem stres atıyor hem de ilgi duyduğu alanda eğitimini alarak kendini geliştiriyor. 14 yıldır yapılan çalışmalarla KO-MEK bizim adeta gözbebeğimiz oldu” diye belirtti.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu “Çok kısa sürede Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde büyük işler başardık. Allah nasıp ederse 24 Haziran seçimlerinde de özgür irademizle sandığa giderek yine hayırlı bir sonuçla sandıktan ayrılacağız. Tüm vatandaşlarımızın sandığa sahip çıkması gerekiyor" diyerek KO-MEK kurslarına katılan tüm kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların sonunda KO-MEK’te birlikteliğin ve paylaşmanın sembolü haline gelen “KO-MEK Bohçası” yakın zamanda düğünü olacak olan kursiyerimize Başkan Karaosmanoğlu tarafından hediye edildi. Açılışta ayrıca KO-MEK Vefası projesi kapsamında hazırlanan ürünler ihtiyaç duyulan kurumların temsilcilerine teslim edildi.

Açılışta ayrıca Başkan İbrahim Karaosmanoğlu KO-MEK tarafından düzenlenen Resim ve Kur’an-ı Kerim Güzel okuma branşında dereceye giren kursiyerlere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirilmiş oldu. 3 gün boyunca ziyarete açık olacak olan KO-MEK Genel Sergi ’si saat 16:00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.