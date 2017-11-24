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24 Kasım 2017 13:57

KOAH hastalığına dikkat

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.

KOAH hastalığına dikkat

24 Kasım 2017 13:57

Dr. Aysun Şengül, KOAH hakkında bilgi verdi.


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) uzun süredir devam eden ve iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığı hakkında bilgi veren Dr. Aysun Şengül, solunan kirli havanın hastalığa neden olan en büyük faktör olduğunu söyledi.


Hastalığın ilerleme sürecine de değinen Doç. Dr. Aysun Şengül, “Zararlı gaz ve parçacıklara maruziyet sonucu havayollarında iltihap gelişir. Uzun süreli iltihap küçük hava yollarını daraltmaktadır ve akciğer dokusunu harap eden yapısal değişiklikler gelişmektedir. Akciğerlerdeki küçük hava keseciklerinin harabiyeti sonucu ‘amfizem’ olarak adlandırılan değişiklikler gelişir. KOAH’ta ayrıca küçük havayolları, mikrobik olmayan iltihap nedeniyle daralır; hava yollarında balgam üreten bezlerin aşırı çalışması sonucu balgam miktarında artış olur. Daralan havayollarından havanın geçişi güçleşir. Bu bulgular ise “kronik bronşit’’ olarak adlandırılmaktadır” şeklinde konuştu.



‘En çok 40 yaş üstündeki bireylerde görülmektedir’


KOAH’ın Türkiye’de 3. En Önemli ölüm sebebi olduğunu söyleyen Şengül, “KOAH özellikle erken dönemde tanı konulduğunda önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde ilerleyicidir. Dünyada dördüncü, Türkiye’de üçüncü en önemli ölüm nedenidir. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Hastalık genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkmakta ve kendini uzun süreli nefes darlığı, öksürük, balgam ile göstermektedir. Bu belirtiler hastalık ilerledikçe artmaktadır. Hastalık spirometri olarak adlandırılan basit bir “nefes ölçüm testi” ile kolayca teşhis edilebilmektedir” ifadelerine yer verdi.


KOAH’ın tedavisinde hastay çok büyük görevler düştüğünü vurgulayan Şengül, “Sigaranın bırakılması, diğer zararlı gaz ve toz maruziyetinden korunulması en etkili tedavi yöntemidir. Bunun yanında düzenli ilaç kullanımı gerekmektedir. İlaç tedavisi, çoğunlukla cihazlar aracılığı ile direkt solunum yoluna uygulanmaktadır. Bu ilaçların doğru teknikle kullanılması tedavi başarısı için önemlidir. Her yıl sonbaharda grip aısı uygulaması, yalı veya hastalığın ileri evresinde olan hastalarda zatürre aısı uygulaması önerilmektedir” dedi.




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