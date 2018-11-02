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Kocaeil'de 12 FETÖ/PDY şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma gözaltına alınan 12 askeri personel adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma gözaltına alınan 12 askeri personel adliyeye sevk edildi.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından 30 Ekim günü Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Bartın, Isparta, Yalova ve Adana illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonların sonucunda 1 açıkta binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 kişi ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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