Kocaeli, 13'üncü kez sevgide buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 13'üncüsü düzenlenecek “Sevgide Buluşalım” etkinliğinin basın toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ''Sevgide Buluşalım'' etkinliğinin bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek. 30 Eylül Pazar günü saat 13.00'te Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek programın içeriğiyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda programın içeriğiyle ilgili bilgiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram verdi.

Etkinliğin tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğini belirten Genel Sekreter İlhan Bayram, “Alevi'si ve Sünni'siyle adeta bir mermer blok gibi tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya duyuruyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, öncülüğünde başlayan ‘Sevgide Buluşalım' etkinlikleri gelenekselleşerek, kentimizin kültür ve inanç hayatına çok büyük bir değer katmıştır. Bütün Alevi, Bektaşi, Caferi ve Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyor ve gelin canlar bir olalım diyoruz” dedi.

Programa katkı sunan dernekler adına konuşma yapan Derince Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Gülseven ise, “Sevgide buluşmayı, dostça kucaklaşmayı bir arada olmayı, dosta düşmana karşı Sevgide Buluşalım etkinliği ile göstereceğiz. Dış mihrakların saldırılarına karşı, dış güçlerin ülkemiz üzerindeki planlarını bozmanın tek yolu bu ülkede yaşayan insanların birlikte hareket etmesidir. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir güç bozamayacaktır” dedi.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 30 Eylül Pazar günü saat 13.00'te başlayacak ‘Sevgide Buluşalım' etkinliğinde, deyişler söylenecek ve Kur-an-ı Kerim tilaveti okunacak. Gebze Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Dede yönetiminde Erkan Cem-i yapılacak ve ardından dua ve aşure dağıtımı ile program sona erecek.