Kocaeli 7'inci kez kapılarını Gümüşhane'ye açtı

Kocaeli'nin 9-11 Kasım tarihleri arasında 7'inci kez ev sahipliği yapacağı Gümüşhane Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış töreni Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı, Kocaeli Gümüşhane Dernekleri, Gümüşhane Valiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Saffet Sancak, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve birçok vatandaş katıldı.

Gümüşhane yöresel halk oyunuyla başlayan programın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Anadolu'nun bütün güzelliklerini bu tanıtım gününde görme fırsatımız var. Her ilin kendine ait güzelliği var. Anadolu'muz çok zengin. Bunu kelimelerle ifade edemeyiz. Aynı özellikler Kocaeli ve Gümüşhane'de var. Şehrimizi, doğduğumuz yeri tanıyalım. Gümüşhane ayağınıza geldi. Bu fırsatları kaçırmamak lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan ve aslen Gümüşhaneli olan AK Parti Kocaeli Milletvekili olan Fikri Işık ise, Kocaeli'nin bütün kültürleri buluşturan, muhteşem bir şehir olduğunu ifade etti. Işık, “Kocaeli, Gümüşhaneliler için bir vatandır. Gümüşhane ata toprağı, ona karşı sorumluluklarımız var. Gümüşhane'yi nasıl tarif ederseniz derseniz. Suyu sert, insanı mert, altın kalpli insanların yaşadığı şehirdir derim” diye konuştu.

Son olarak konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da “Kocaeli Türkiye'nin her bölgesinden insanın huzur içinde yaşadığı bir kenttir. 38 bin 50 Gümüşhaneli, Kocaeli'de yaşıyor. Gümüşhane doğal ve tarihi güzellikleri bakımından güzel bir ilimiz. Yeni göreve başlayan valimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tanıtım kurdele günleri, kurdelenin kesilmesi ile başladı. Tören, protokol üyelerinin kuru fasulye ikramının ardından stantları gezmesiyle son buldu.