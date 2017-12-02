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02 Aralık 2017 13:35

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine kavuştu

“İcra Dairelerinin Etkinliliğin Arttırılması Projesi” kapsamında ele alınan yeni icra dairesi modeli, 8.

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine kavuştu

02 Aralık 2017 13:35

İcra Dairesi ile Kocaeli’de hayata geçirildi.



Adalet Bakanlığı, adliyelerin iş yükünü azaltmak, adliyenin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak üzere hayata geçirdiği ‘İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi’ kapsamında Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol ile Kadıköy Mahallesi’nde yer alan katlı otoparkta kurulan, 8. İcra Dairesin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, İcra ve İflas Daire Başkanı Alim Polat, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Sayın Sertif Gökçe ve davetliler katıldı.



Açılışı yapılan yeni model ile alışılagelen aynı mahalde birden çok icra dairesi uygulamasının terk edilerek ‘Esas ve Aile, Haciz, Satış, İflas, Mali İşlemler Bürosu ve Dosya Arşiv Birimi’ şeklinde uzmanlaşmış alt bürolar oluşturuldu. Yeni daire ile hizmetler yalnızca UYAP üzerinden gerçekleştirilecek. İcra ve iflas sistemi anlayışıyla bütünlüğün ve koordinasyonun sağlanması, zaman ve emekten tasarruf, etkin, verimli ve hızlı bir işleyiş sistemi amaçlandığı yeni sistem ile adliyenin yükünün hafiflemesi bekleniyor.




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