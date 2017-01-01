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01 Ocak 2017 15:46

Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu

Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu

01 Ocak 2017 15:46

Kocaeli AFAD Müdürlüğü, Kocaeli’nin hava koşullarından etkilenme düzeyi ile ilgili bir açıklama yaptı.
Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin acil durum raporuna göre; “2017 yılının ilk günü saat 10.00 itibariyle Kocaeli’de kapalı yol bulunmamaktadır. İlçelerin kırsal mahallelerine giden alternatif tali yollar ve ara sokaklar hariç ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ana arterler ve diğer açık yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına yoğunlaşmaktadır. İzmit’in bazı yerlerinde yaşanan su baskınlarından kaynaklı zarar ve hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır”
“Kocaeli’de afet boyutuyla etkileyen en önemli sorun elektrik kesintileri olmuştur. SEDAŞ ekipleri 6 ilçenin 78 kırsal mahallesine henüz verilemeyen elektrik için 105 ekip ve 212 personelle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çoğunluğu İzmit’in kuzey kırsal mahallerinde görülen elektrik kesintilerinin bugün giderilmesi planlanmaktadır. Gebze ve Dilovası’ndaki 8 Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan kesintilerin en büyük nedeni ise Kocaeli’nin kuzeyinden geçen ve İstanbul’a aktarım yapan TEİAŞ’ın enerji nakil hatlarında yaşanan kopma ve arızalardır. İstanbul’u besleyen 7 yüksek gerilim hattının tamamı bloke olmuştur. Bu hatlardan bazılarında yüksek kafes direkler de yıkılmıştır”
“TEİAŞ, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ankara ve Bursa’dan getirttiği 160 kişilik ekiple arızalara müdahale etmektedir. TEİAŞ’ın çalışmalarına İlimizdeki tüm kurumlar destek vermektedir. Yüksek gerilim hatları güzergahlarında kar dolayısıyla oluşan zorlu arazi şartlarında arıza ekiplerinin taşınması için Kocaeli AFAD Müdürlüğümüz 6 kişi taşıma kapasiteli özel nitelikli 8x8 Amfibik araçla katkı sunmuştur. Kirpi denilen bu araçla müdahalede alınan başarı dolayısıyla çevre illerin AFAD Müdürlüklerinden dün gece itibariyle talepte bulunulmuş, İstanbul ve Sakarya AFAD Müdürlükleri 2’şer, Bursa ve Düzce AFAD Müdürlükleri de 1’er Amfibik araç göndermişlerdir. Böylece yeni yılın ilk gününde Kocaeli AFAD’ın 8x8 Amfibik aracıyla birlikte arazide 7 AFAD ekibimiz TEİAŞ ekiplerine yardımcı olmaktadır. Sağlık Müdürlüğü de 1 paletli ambulansıyla çalışmalara destek vermiştir.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da ana yolları açık tutmakta, enerji nakil hatlarına yeni yollar açmakta, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapmakta ve TEİAŞ’ın araç arızalarında bakım servisi hizmeti sunmaktadırlar.Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, TEİAŞ, SEDAŞ, İSU ve İlçe Belediyeleri problemleri gidermeye dönük olarak çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir.”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekoğul, “Karşılaşılan tablo gerçek manada afet koşulları barındırmaktadır. Büyük enerji hatlarının tümünün aynı anda bloke olması nadir görülebilecek bir hadisedir. Perşembe gününden itibaren Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, eski adıyla Kriz Merkezimiz faal şekilde çalışmakta, Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında çözüm ortaklarının koordinesi de sınanmaktadır. Özetle bu olağanüstü durumdan çıkmak için OHAL’den sorumlu Vali Yardımcımız Dursun Balaban ve AFAD’dan sorumlu Vali Yardımcımız Abdullah Etil koordinesinde İlimizin tüm kurumsal yapıları büyük bir gayretle ve uyumla olaya vaziyet etmektedir” dedi.



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