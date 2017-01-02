Kocaeli AFAD’dan acil durum raporu

Kocaeli’de Perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan problemler ara vermeksizin giderilmeye çalışılıyor.

Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), yayınladığı rapor ile ilde devam eden elektirik kesintileri ve karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yayınlanan raporda Kocaeli’de kapalı yol ve tespiti yapılmayan sel hasarı kalmadığı, özellikle elektrik kesintilerine yönelik olarak çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

Kocaeli’nin 6 ilçesinde henüz elektrik verilemeyen 39 kırsal mahallede kesintileri gidermek için SEDAŞ 105 ekip ve 216 personelle mücadelesini sürdüğünün belirtildiği raporda şu ifadelere yer verildi:

“TEİAŞ’ın İstanbul’u ve Gebze OSB’leri besleyen 7 yüksek gerilim hattının biri devreye alınmış, ikinci hattaki arıza da giderilmiştir. Üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşamanın kaydedilmiş olacağı ifade edilmektedir. TEİAŞ’ın çeşitli illerden Kocaeli’ne sevk ettiği 200’ e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince destek verilmektedir. TEİAŞ’ın çalışmalarına katkı sunmak üzere kurumların koordinasyonunu yürüten Kocaeli AFAD Müdürlüğü, arazide ekiplere 7 amfibik araçla destek verirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş makinelerini seferber etmekte, Karayolları, İSU ve Belediyeler de afet mesabesinde yaşanan büyük sorunun sonlanması için ihtiyaca konu talepleri yerine getirmektedir.”

“Pazar günü yapılan çalışmalarda küçük bir kaza da atlatan TEİAŞ’ın 3 çalışanı, Sağlık Müdürlüğünün acil desteği ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak müdahale ve tedavi süreci gecikmeksizin başlatılmıştır. Yaralanan işçilerin biri taburcu edilmiş, diğer 2 işçinin tedavileri sürmektedir. Kocaeli AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmalar bitirilene kadar İldeki tüm kurumsal kapasitenin Kocaeli AADYM koordinesinde TEİAŞ’a arz edilecek.