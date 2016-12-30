Kocaeli AFAD’tan acil durum raporu

Kocaeli AFAD Müdürlüğü, Kocaeli genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kocaeli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin olumsuz hava koşullarıyla ilgili açıklamasında, "30 Aralık 2016 saat 11.00 itibariyle ana arterlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı tespit edilmiştir. Kırsal mahallelerdeki ulaşım aksamalarına müdahaleler sürmektedir. Kocaeli’de en fazla görülen sıkıntı elektrik kesintileridir. İstanbul’u da etkileyen TEİAŞ ana iletim hatlarındaki arıza dolayısıyla Gebze ve Karamürsel ilçelerinde sıkıntılar yaşanmakta, Umuttepe Kulfallı arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesince arızayı gidermek üzere açılan yeni yoldan ekipler yüksek gerilim hatlarına ulaşarak arızaları gidermeye çalışmaktadırlar. Direk devrilmesi ve hat kopuklukları dolayısıyla yaşanan elektrik kesintilerinden Kartepe’de 8 mahalle, Körfez’de Hereke beldesi ve 22 mahalle, Kandıra’da 24 mahalle, Başiskele’de 15 mahalle, İzmit’te 35 mahalle, Karamürsel’de 12 mahalle, Derince’de 7 mahalle, Gölcük’te 4 mahalle etkilenmektedir. Kocaeli genelinde 129 mahalledeki bu elektrik kesintilerinin giderilmesine yönelik çalışmalar SEDAŞ tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Deniz seviyesindeki yerleşim yerlerinde sel baskınları yaşanmıştır. Özellikle İzmit’te görülen sel baskınları 42 Evler, Sanayi Mahallesi, Yahya Kaptan, Alikahya’da görülmüş, konut ve işyerlerinin alt katlarına su baskınları vuku bulmuştur. Kocaeli AFAD, İzmit Kaymakamlığı, Defterdarlık ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizden oluşan zarar ve hasar tespit komisyonları sahada tespit çalışmalarına başlamışlardır. Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ulaşım altyapı, Karayolları Bölge Şeflikleri, TEİAŞ, SEDAŞ, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye, İSU, İlçe Belediyeleri, Çevre Şehircilik, Defterdarlık ve Telekom ekipleri teyakkuz halinde hayatın normalleşmesini temin için sahada çalışmalarına devam etmektedirler” denildi.