Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:10

Kocaeli ASKF Başkanı Aydın’dan Başkan Üzülmez’e ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Kocaeli ASKF Başkanı Aydın’dan Başkan Üzülmez’e ziyaret

01 Aralık 2017 11:10


Desteklerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’i makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, “Sizlerin destekleri ile sportif anlamda çalışmalar rahatlıkla yapılmaktadır. Antalya’da güzel bir program gerçekleştirildi. Sizler üçüncü defa katıldınız. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Üzülmez, “İşin içerisinde spor varsa her türlü desteğimiz olmaktadır. Bir dönem futbol oynadığımdan heyecanım ve sempatim devam ediyor. Sporun birleştirici unsurunun ön plana çıkmasını sağlamalıyız. Geleceğimiz olan gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durması açısında spor çok önemlidir. Özellikle sanal dünya bağımlılığı çocuklarımızı esir almaktadır. Çocuklarımız asosyal olarak büyümektedir. Bu durumdan kurtarmanın yolu da spor yapmalarıdır. Bu durumun sağlanması için herkese görev düşmektedir” açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç