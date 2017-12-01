Kocaeli ASKF Başkanı Aydın’dan Başkan Üzülmez’e ziyaret

Desteklerinden dolayı teşekkür etmek amacıyla Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, “Sizlerin destekleri ile sportif anlamda çalışmalar rahatlıkla yapılmaktadır. Antalya’da güzel bir program gerçekleştirildi. Sizler üçüncü defa katıldınız. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Üzülmez, “İşin içerisinde spor varsa her türlü desteğimiz olmaktadır. Bir dönem futbol oynadığımdan heyecanım ve sempatim devam ediyor. Sporun birleştirici unsurunun ön plana çıkmasını sağlamalıyız. Geleceğimiz olan gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durması açısında spor çok önemlidir. Özellikle sanal dünya bağımlılığı çocuklarımızı esir almaktadır. Çocuklarımız asosyal olarak büyümektedir. Bu durumdan kurtarmanın yolu da spor yapmalarıdır. Bu durumun sağlanması için herkese görev düşmektedir” açıklamasında bulundu.