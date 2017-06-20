Kocaeli Birlikspor iddialarına cevap

‘Kartepe Belediyesi Kocaeli Birlik Sporu devralıyor’ şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Sarman, “Kartepe Belediyesi olarak bizim öncelikli hizmetlerimiz varken ve her anlamda bu hizmetlere odaklanmış iken, profesyonel bir takımı para vererek ilçemize getirmek gibi bir niyetimiz de girişimimiz de bulunmamaktadır. Kartepe Belediyesi olarak bugüne kadar, ilçemizde spor adına yapılan her türlü yatırım ve tesislere, amatör spor kulüplerine maddi ve manevi destek anlamında ,imkanlarımız ölçüsünde en iyisini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Sporun her branşını amatör olarak Kartepe deki çocukların ve gençlerin hizmetine açtıklarını ifade eden Sarman, “Okul öğrencilerimizi de ücretsiz kurslarımızla yoğun destek sağlayarak spora teşvik ediyoruz. Belediyemizin spora ait bütçesi Kartepe ve Kartepe gençliğine kullanılmak üzere planlanmıştır. Profesyonel olarak yapılan bu alışverişin ticari hiçbir yerinde olmadık, olmamız da düşünülemez. Sayın başkanımız Hüseyin Üzülmez’in de bu istikamet dışında ne bir düşüncesi ne de bir talimatı olmamıştır. Değerli Kartepe halkımızın ve Değerli Kocaeli Birlik Spor taraftarlarımızın , yetkili ağızlardan duymadıkları, kesinleşmemiş bilgilere itibar etmemesini rica eder, tarafımızca gerçek olan bilgileri kamuoyunun takdirine sunarım” diye konuştu.