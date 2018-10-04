Kocaeli Bölgesi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı nefes kesti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında düzenlenen Kocaeli Bölgesi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikata Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Deniz ve İçsular Genel Müdürü Okay, tatbikat hakkında bilgi verdi. Daha sonra tatbikatta konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Kocaeli'nin önemli bir trafiğe sahip olduğunu kaydeden Aksoy, yapılan çevre koruma çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

"Türkiye denizleri ile hem jeopolitik hem de stratejik öneme sahip"

Tatbikat öncesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batman'da hayatını kaybeden şehitler için üzgün olduklarını belirterek, "Deniz ve denizcilik ülkemiz vatandaşları açısından oldukça önemlidir. Türkiye denizleri ile hem jeopolitik hem de stratejik öneme sahip. Malumunuz çok da önemli bir deniz trafiği var. Rakamlara bakacak olursak 2017 yılında İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçmiş. Çanakkale Boğazı'ndan ise 45 bin gemi trafiği oluşmuştur. Bu gemi trafiği de küçük- büyük ölçekli gemi kazalarını meydana getirdi. Biliyorsunuz ki geçen yıl bir dökme yük gemisi yalıya çarparak, hem yalıya hem de boğaza zarar vermişti. Yine 1994'te bir gemi yine kazaya sebep oldu. Bununla alakalı da boğazdaki güvenlik hep tehlikeye neden oldu. Bu kazalarda Kanal İstanbul projesinin yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Her kazada bunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Deniz içerisindeki kirliliği Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz" dedi.

"39 bin adet teknemizi mavi kart sistemine geçirdik"

Temizlik konusunda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Bakan Kurum, "Bizim bu bilinci vatandaşlarımıza, çocuklarımıza her manada bu alışkanlıkları aktarmamız gerekiyor. Dolayısı ile temizlikten çok atmamayı öğretmeliyiz. Sıfır Atık uygulamamız var. 39 bin adet teknemizi mavi kart sistemine geçirdik. Bu sistemle denizlere bıraktıkları atıklar kontrol ediliyor. 2019 yılına kadar Türkiye'deki tüm marinalarda Sıfır Atık sistemine geçmiş olacağız. 2002 yılında hiçbir limanda gemilerden atık alım sistemi yoktu. Ama bugün 294 adet tesisimiz gemilerimize hizmet veriyor. Yine mavi bayraklı sahil sayımızı 459'a çıkardık ve bu sayıyla dünyadan 3'üncüyüz. Bu tatbikatların ne kadar önemli olduğunu Foça'da gördük" diye konuştu.

"Hızla ilerleyen sanayi bazı sorunları beraberinde getiriyor"

Kurum'un ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dünya nüfusu sürekli artıyor. Bunun yanında hızla ilerleyen sanayi bazı sorunları beraberinde getiriyor. Bugün burada toplanma vesilemiz deniz kirliliğinin bu sorunlardan birini oluşturması. Üç tarafı denizlerle çevrili önemli noktada olan bir ülkeyiz. 177 bin kilometre uzunluğunda, 33 dekar suyumuzun yanında 200 doğal gölümüz, 318 baraj gölümüz, bin 300 adet de göletlimiz var. Bu zenginliğe, potansiyele ne kadar şükretsek azdır. Ancak tek başına sahip olmak da yeterli değildir. Bu zenginliklerimize, güzelliklerimize atalarımızın mirası olarak, geleceğin emaneti olarak bakmalıyız. Yoksa yazık etmiş, haksızlık etmiş oluruz. Hükümet olarak bizim bakış açımız tam da budur. Atalarımızın mirası gelecek nesillerin emanetidir. Bölgesel ve küresel ölümler karşısında devletimiz beka mücadelesi verirken, diğer yanda da yarınları inşa etmenin gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Tek bir deniz resminin oluşturulduğu Gemi Trafik Merkezi'nin kurulumu tamamlandı"

Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara da değinen Bakan Turhan, "Deniz trafiğini anlık izlemek ve kontrol etmek amacıyla kurduğumuz Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri, 15 yıldır hizmet veriyor. İzmit, İzmir, Mersin ve İskenderun körfezlerini kapsayan Gemi Trafik Sistemlerinin kurulumları da tamamlandı. Tek bir deniz resminin oluşturulduğu Gemi Trafik Merkezi'nin kurulumu da aynı şekilde tamamlandı. 2007 yılından bu yana otomatik tanımlama sistemi ile Türkiye kıyılarındaki gemileri anlık olarak izliyoruz. Artık yabancı bayraklı gemilerini kıyımızdan 1 deniz mili mesafesine kadar takip edebiliyoruz. Uydu girişim sistemlerini arama kurtarma çalışmalarında ve deniz kirliliğinin tespitinde etkin bir şekilde kullanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Tatbikat nefes kesti

Konuşmaların ardından başlayan tatbikatta senaryo gereği kuru yük gemisi ile LPG tankeri çarpıştı. Çarpışma sonucunda oluşabilecek yangın tehlikesine karşı yangın söndürme römorkörleri olay yerine intikal etti. Güvenliğin sağlamasının ardından çevredeki diğer gemilere tehlike uyarısı yapılarak kaza istikametinde gemi trafiği kapatıldı. Bölgede güvenliğin sağlanmasının sonrasında gemilerde hasar tespiti yapıldı. Yapılan hasar tespiti sonrasında batma tehlikesi yaşayan kuru yük gemisi ve tanker personeli tahliye edildi. Daha sonra denizde oluşan kirliliğin havadan gözlenmesinin ardından sızan yakıt, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bakan Kurum ve Turhan, tatbikatı Nene Hatun Gemisi'nden yakından takip etti. Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikat yapılan değerlendirme toplantısı ile son buldu.