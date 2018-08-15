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15 Ağustos 2018 23:23

Kocaeli, Buray ile coştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52.

Kocaeli, Buray ile coştu

15 Ağustos 2018 23:23

yıl etkinlikleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Buray, İzmitliler ile buluştu. Buray, İzmitli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde hayranlarıyla buluştu. Saat 21.00’de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde sahne alan Buray, şarkılarıyla konsere gelen hayranlarını coşturdu.


Aşk Mı Lazım isimli şarkıyla çıkış yakalayan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray, Sen Sevda Mısın, Kimsenin Suçu Yok, Sevdalar isimli popüler şarkılarını ve son albümü Sahiden’den parçaları Kocaeli Fuarında hayranları için söyledi.


Kocaeli Fuarı’na adeta akın eden Buray hayranları, ön sıralarda konseri takip edebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Yaşananları ölümsüzleştirmek isteyen binlerce kişi o anları cep telefonuna kaydetti.


Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından genç sanatçı, sahne performansıyla Kocaelililerden tam not aldı.




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