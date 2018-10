Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanından yeniden adaylık açıklaması

Yuvacık Belediye Başkanlığı sonrasında 2004 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı görevinde olan ve aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan İbrahim Karaosmanoğlu, yaklaşan seçimler öncesi adaylığı hakkında açıklama yaptı. Son nefesine kadar halka hizmet etmek istediğini söyleyen Karaosmanoğlu, siyasette verilecek her göreve hazır olduğunu dile getirdi. Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanımız, ondan sonra milletimiz, parti teşkilatlarımız ve Kocaeli halkı son kararı verecek” dedi.

“Amacım son nefesime kadar bu millete hizmet etmek, her an hazırız”

Kendisi dışında herkesin adaylığı hakkında konuştuğunu belirten Karaosmanoğlu, “'Acaba Karaosmanoğlu tekrar aday olacak mı?' Burada da birkaç arkadaşımız sordu, nasıl ne diyorsun? Arkadaşlar ben resmi olarak şunu söylüyorum, amacım son nefesime kadar bu millete hizmet etmek. Bu milletin hizmetkarı olmaktır. Ama bu belediye başkanlığı mı olur, muhtar mı olur? Muhtarlık hizmet değil mi, milletvekilliği hizmet değil mi? Hepsi hizmet. Yeter ki sen işini aşkla, severek yap. Her hizmete bu ülkenin ihtiyacı var. Ben başkan mı olurum başka bir şey mi olurum onu bilemem. Bize vazife verilir. Vazife verildiği zaman da adam gibi yapılır. Onun için hazırız. Her an hazırız” dedi.

"Cumhurbaşkanımız, milletimiz, parti teşkilatlarımız ve Kocaeli halkı son kararı verecek"

Adaylık süreci hakkındaki kararın kendisinde olmadığını anlatan Karaosmanoğlu, “Ama adaylık için karar verecek olan başta Cumhurbaşkanımız, ondan sonra milletimiz, parti teşkilatlarımız ve Kocaeli halkı son kararı verecek. Sen aday gösterildin ama Kocaeli halkı ne diyor? Şu anda tüm partiler bizi takip ediyor. Her parti çok derin araştırmalar yapıyor. Seçimi kazanamazsan bir şey yapamazsın değil mi? Önce vatandaş seni seçecek. Ama tabi hizmete devam edebilirsin. Bir şekilde seçilemedin diye her şeyi bırakmak anlamına gelmez. Fikir ve tecrübenden göreve gelen arkadaş yararlanmak isterse yararlanır. Biz büyüklerimizden yararlanıyoruz. Akıl bunu gerektirir zaten. Bizim kaderimiz hizmetle yoğrulmuştur. O olmuş bu olmuş fark etmez. Bekleyip göreceğiz” diye konuştu.