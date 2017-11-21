Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor

Sınıf öğrencilerine dağıtılan dizüstü bilgisayarlar, köy okullarındaki öğrencileri mutlu etti.

Sınıf öğrencilerine dağıtılan dizüstü bilgisayarlar, bu yıl da 40 bin 761 öğrenciye dağıtılıyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin köy okullarındaki öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtımına başlanıldı. Bu köy okullardan birisi de İzmit merkeze 17 km uzaklıktaki, 75 nüfuslu Hakkaniye Köyü Ortaokulunda oldu. Mutlulukları gözlerinden okunan 6. sınıf öğrencilerinden Abdulsamet Dinçer, ilk kez bilgisayar sahibi olmanın sevicini yaşadı. Bilgisayarını alır almaz sevincini ailesiyle yaşamak isteyen Abdulsamet, büyük bir heyecanla evine koştu.

Hakkaniye Köyü’nde 92 öğrencisiyle eğitim öğretim hizmeti verilen Hakkaniye Ortaokulunda, 6. sınıf öğrencileri bilgisayar sevinci yaşadı. Taşımalı eğitimle çevredeki birçok köyden gelip Hakkaniye Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 25 öğrenci dizüstü bilgisayar ve içerisine bilgisayarını koyabileceği sırt çantasını aldı. Öğretmenleri tarafından kendilerine dağıtılan bilgisayar kutularını büyük bir sevinçle açan çocuklar, heyecanlı bir şekilde bilgisayarlarını inceledi. Dağıtımın sonunda öğrenciler hep bir ağızdan Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na, “Başkan amca teşekkür ederiz” diyerek seslendiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan dizüstü bilgisayar ve sırt çantası şehir merkezi okullarının yanı sıra köy okullarında da dağıtıldı. Abdulsamet Dinçer de İzmit İlçesi Hakkaniye köyü Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi ve ilk kez bilgisayar sahibi olan binlerce çocuktan birisi oldu. Arkadaşlarıyla birlikte öğretmenin elinden dizüstü bilgisayarını ve sırt çantasını alan Abdulsamet, bu sevincini ailesiyle paylaşmak için Kulmahmut köyündeki evine heyecanla gitti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda, ücretsiz olarak dağıtılan bilgisayarlardan ağabeylerinin aldığını belirten Abdulsamet, şimdi 6. sınıfa yükseldiği için kendisine de bilgisayar verildiğini belirtti. Abdulsamet, “Adım Abdulsamet Dinçer, Hakkaniye Ortaokulunda okuyorum. 6. Sınıfa geçince bende bilgisayar aldım. Tarlada hayvanların başında iken canım sıkılıyordu. Şimdi artık sıkılmayacağım. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Abdulsamet, “Bilgisayarımla derslerimi yapacağım. Arada oyunda oynayacağım. Hedefim ileride polis olmak. Benim daha önceden hiç bilgisayarım yoktu. Ağabeylerimin vardı. Şimdi benim de bilgisayarım oldu. Bilgisayarımı okulda derslerimizde ve evde ödev yaparken kullanacağım. Çok mutlu oldum. Çok heyecanlıyım” dedi.

Baba İlhan Dinçer ise oğlunun sevincine ortak olarak, “Kulmahmut köyünde oturuyorum. 5 çocuk babasıyım. Daha önce 4 çocuğuma sırasıyla 6. sınıfa gelince, her birisine ücretsiz bilgisayar verilmişti. Ödevlerinde çok faydalı oldu. Belki bize kalsa alamayacaktık. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgisayar dağıtım projesinin devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.