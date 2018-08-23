Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda başvurular başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na giriş için yetenek sınavı başvuruları başlıyor. Bir fotoğraf ve nüfus kimliği ile 27 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvar Müdürlüğü’ne başvuru yapacak adaylar, 15-16 Eylül tarihlerinde sınava girecekler.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında yetenek sınavı ile belirlenen öğrencilere; Batı Müziği bölümünde piyano, keman, klasik gitar, elektrogitar, flüt, çello, klarnet ve ses eğitimi branşlarında eğitim veriliyor. 3 yıllık eğitim süresinde öğrenciler enstrüman dersinin yanı sıra solfej dersi de alıyor. Türk Sanat Müziği bölümünde ud, keman, ney, kanun, klasik kemençe ve ses eğitimi branşlarında 3 yıl süresince eğitim alan öğrenciler enstrüman dersinin yanı sıra solfej, Türk Müziği makam teori- solfej ve repertuar dersleri de alıyor.

Türk Halk Müziği bölümünde bağlama ve ses eğitimi branşlarında 3 yıl eğitim veriliyor. Öğrenciler enstrüman erslerinin yanı sıra solfej, Türk Halk Müziği teori ve repertuar dersleri de alıyor. Türk Din Musikisi bölümünde başta din görevlileri olmak üzere dini musiki alanında kendini yetiştirmek isteyen adaylara 2 yıl süresince eğitim veriliyor. Nota öğretimi, Türk Müziği tarihi teorisi, ses ve nefes teknikleri, dini musiki formları, uygulamalı cami musikisi ve repertuar dersleri koro çalışmasıyla destekleniyor.

Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar bölümlerinde eğitim süresi branşlara öre 2- 4 yıl olarak değişiyor. Geleneksel Sanatlar bölümünde öğrenciler hat, tezhip, minyatür, katı ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını; Güzel Sanatlar Bölümü’nde ise çini, seramik ve resim dallarında eğitim alıyorlar.

Bale bölümünde ise klasik temel bale eğitimi alan öğrencilere 4 yıl süresince klasik bale tekniğinin yanı sıra esneklik, doğaçlama, müzik kulağı ve hareket algısının geliştirilmesi eğitimleri veriliyor.