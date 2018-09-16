Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavları gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavları 7 Bölüm ve 27 farklı branşta, 847 kişinin katılımı ile yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavları Leyla Atakan Kültür Merkezinde yapıldı. 7 Bölüm ve 27 branşta yapılan Yetenek Sınavında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında eğitim almaya hak kazananlar belirlendi. Yetenek Sınavına 5-55 yaş arasında 847 kişi katıldı.
Konusunda uzman eğitmenlerden oluşan sınav komisyonlarında yetenek sınavına giren öğrenciler eğitim almak istedikleri dallarda yeteneklerini sergiledi. Yetenek Sınavında başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 24 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim döneminde eğitim almaya hak kazanacak.
Türk Halk Müziği'nde bağlama, Türk Sanat Müziğinde keman, ud, kanun, ney, klasik kemence, ses eğitimi, Batı Müziğinde piyano, elektrogitar, klasik gitar, keman, klarnet, çello, ses eğitimi, flüt eğitimleri veriliyor. 5-7 yaş arası bale eğitimi, 15-35 yaş arası Dini Musiki eğitimi veriliyor. Güzel Sanatlar bölümünde çocuk resim, yetişkin resim, seramik, çini, Geleneksel Sanatlar Bölümünde hat, tezhip, ebru, minyatür, kat'ı eğitimleri veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bu dallarda yeteneklerini uzman eğitmenler eşliğinde geliştiren öğrenciler eğitim sonucunda eğitim aldıkları sanat dallarında profesyonelleşiyor.
Yetenek Sınavı Sonuçları 18 Eylül Salı günü Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 18-19-20-21 Eylül tarihlerinde kayıt yaptırmak zorundalar. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek.