Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, inşası hızlı bir şekilde süren Kongre Merkezi'nin inşasını yerinde denetledi. Genel Sekreter Bayram, Kocaeli'nin ülkemizdeki ve bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden tarihe ışık tutacak, kültürel ve sanatsal projelerin hayat bulacağı Kongre Merkezi inşaatının planlandığı gibi gittiğini ifade etti. Kocaeli'ndeki kültürel gelişmişliğin ülkemizdeki kentlere örnek olduğunu da dile getiren Genel Sekreter İlhan Bayram, “Kongre Merkezi'miz, Doğu Marmara'nın en önemli kongre merkezi olacak” diye konuştu. Genel Sekreter Bayram'a Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç ve Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Tüm donanımıyla Kocaeli'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek Kongre Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter İlhan Bayram, “Kültürel etkinliklerde artık Kongre Merkezimiz çekim merkezi olacak. Kentimize enerji katacak, insanımız daha iyi ortamlarda sanatsal çalışmalarla birlikte büyük düşünce akımlarını buradan takip edecek. Önümüzdeki yıllarda büyük kongrelere ev sahipliği yapacak Kongre Merkezimiz kentimize çok yakışacak. İnanıyorum ki; tüm vatandaşlarımız bu eserle gurur duyacak. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek sosyal hizmetlere, gerekse gençlik ve eğitim hizmetlerine önem verirken, diğer bir taraftan da ulaşım ve fiziki yapı projelerimize büyük önem veriyoruz” dedi.