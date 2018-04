Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden ticari araç uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ticari amaç dışında servis taşımacılığı yapan servis araçlarına kapsam dışı 8000-9000 serileri arasında ‘P’ plaka veriliyor. Kapsam dışı ‘P’ plaka verilen bu işletmelerden, sadece kendi yolcularını taşıyacakları ve amacı dışında bir taşımacılık yapmayacaklarına dair noterden taahhütname alınıyor. Bu araçlar her yıl Güzergah İzin Belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsam dışı 8000-9000 serisinden ‘P’ plaka verilen kişi veya kuruluşların 2018 yılı için Güzergah İzin Belgelerini almaları konusunda duyuru yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ticari amaç dışında servis taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüs firmalarının kendi adlarına kayıt ve tescilli araçları ile ücretsiz müşteri taşıyan servis araçlarına, AVM ve marketlerin kendi adlarına kayıt ve tescilli ücretsiz müşteri servis araçlarına, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler adlarına kayıt ve tescilli araçları ile kendi personelini kendisine ait işyeri ruhsatında belirttiği işyerine taşıyan araçlarına, ticari amaç dışında faaliyet gösteren kamu kurumlarının denetimindeki dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların işletmekte olduğu ücretsiz öğrenci kurs ve yurtlarına ait servis araçlarına UKOME’nin 2017/271 sayılı kararıyla kapsam dışı 8000-9000 arası (P) plaka verilmektedir. Kapsam dışı ‘P’ plakası verilen bu işletmelerden, sadece kendi yolcularını taşıyacakları ve amacı dışında bir taşımacılık yapmayacaklarına dair noterden taahhütname alınıyor” dendi.

Gerekli işlemleri yapmayanların ‘P’ plakalarının iptal edileceğinin belirtildiği açıklamada, “Kapsam dışı P plakası alan işletmelerin her yıl Güzergah İzin Belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Her yıl sene başında yenilenecek olan Güzergah İzin Belgesi talebinde de, yine her yıl bu belgelerin tamamı güncel olarak kendilerinden istenecek olup, ibraz edilmemesi veya çalışan sayısı 10 kişiden az olması durumunda belge verilmeyeceği ve öncesinde verilmiş olan P plakasının iptal edileceği daha önce de duyurulur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından kapsam dışı P plaka sahiplerinden Güzergah İzin Belgesi almayanların, ilgili evraklarını hazırlayarak izin belgesini almak için başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu işlemleri yaptırmayanların 8000-9000 serisinden verilen P plakaları iptal edilecek” ifadelerin kullanıldı.