Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle PAEM'e hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatıyla dört yıl önce açılan ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları, Polis Amirleri Eğitim Merkezi sınavına hazırlanan gençlere destek oluyor.

Komiser yardımcısı olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği 2018/4. Dönem Polis Amirleri Eğitim Merkezi(PAEM) alım ilanı eylül ayı başında açıklandı. PAEM sınavı için komiser yardımcısı adayları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları'nda hazırlanmaya başladı. PAEM için başvurular devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı yayınlamış olduğu ilanda Polis Amirler Eğitim Merkez(PAEM) Müdürlüğüne 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezun 300'ü kadın, 2 bin 700'ü erkek olmak üzere toplam 3.000 ilk derece amirlik eğitim (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapacağını açıkladı.

Özel antrenörlerin hazırlık programları çok pahalı olduğu için spor özel yetenek sınavlarına gidemeyen ve bu nedenle hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ücretsiz Spor Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları'nda hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bugüne kadar çok sayıda genç, Büyükşehir'in açtığı bu kurslara katılarak, BESYO, POMEM ve PAEM'in yanı sıra birçok üniversiteyle lisenin özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden bölümlerini kazanmaya başardı.