Kocaeli Cumhuriyet Koşusu'nda ödüller sahiplerini buldu

'sı düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

'sı düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gencinden yaşlısına binlerce vatandaşın katıldığı koşu, İzmit Seka Park'ta başladı. 10 kilometre, 3 kilometrelik halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorilerinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş takip etti.

-“7'den 70'e herkesin spor yapmasını tavsiye ve teşvik ediyoruz”

Yarışlar öncesinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Cumhuriyeti bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarına, yol arkadaşlarına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir toplum olmak için çaba sarf ediyoruz. Onun için Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü öncelikle spor etkinlikleriyle kutluyoruz. Sporu önemsiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 7'den 70'e herkesin spor yapmasını tavsiye ve teşvik ediyoruz. Ben de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak spor yapmaya, öncü ve beraber olmaya önem gösteriyorum. Cumhuriyeti bize dedelerimiz emanet etti. Gençler, bizler de kendilerimizi iyi yerleştireceğiz. Geleceğin yöneticileri, tüccarı, esnafı, valisi, belediye başkanı, cumhurbaşkanı olacak şekilde kendimizi hayata güzel bir şekilde hazırlayacağız” dedi.

-Yarışma sonunda atletler ödüllerine kavuştu

Profesyonel sporcuların katıldığı 10 kilometre koşusunda Kenyalı atlet Hillary Kıptum Maıyo Kımaıyo birinci, Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw ikinci, Kenyalı atlet Nelson Kıpkogeı Cheruelde ise üçüncülüğü etti. 10 kilometre kadınlar kategorisinde Etiyopyalı atlet Meskerem Seıfu Amare birinci, Kenyalı atlet Florence Kangogo ikinci ve Kenyalı atlet Christine Moraa Oıgo üçüncü oldu. 10 kilometre koşusunda birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL nakit ödül verildi. Dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Vali Yardımcısı Suat Yıldız'ın elinden aldı.

3 kilometre Halk Koşusu'nda genel klasmanda erkeklerde Sinan Tatlı binici, Berke Ertaş ikinci, Murat Kurtak üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rahime Tekin birinci, Kader Kurt ikinci, Bensu Bozdağ üçüncülüğü elde etti. 3 kilometre halk koşusunda dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Ulaşımpark Genel Müdürü Yasin Özlü'nün elinden aldılar.

Çocuk Maratonu'nda ise erkeklerde Toprak Umut Temel birinci, İbrahim Kürhem ikinci, Ali Kurhan üçüncü oldu. Kızlarda ise İremnur Türkmen birinci, Cemre İşakar ikinci, İlayda Ergül üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular madalya ve ödüllerini Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal ve Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu takdim etti. Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu'na katılan tüm çocuklar gönüllerin birincisi oldu.