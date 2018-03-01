Kocaeli de kapalı yol bulunmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan kar yağışına anında müdahale etti. Kentin kritik noktalarında hazır bekleyen karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları küreyerek temizledi. Küreme çalışmalarının yanı sıra buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

Karla mücadele çalışmaları kar yağışının etkili olduğu kent genelinde yapılıyor. Yoğun kar yağışının olduğu Kartepe ve diğer yüksek kesimlerdeki köy yollarında yapılan çalışmayla yollar sürekli açık tutuluyor. Çalışmalar aralıklarla devam ediyor. Karla mücadele ekipleri gece boyunca yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaparken kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

İlçelerde 73 farklı ana artere konuşlandırılan ekipler 24 saat hizmet veriyor. 410 karla mücadele personeli, 183 araçla kentin tüm noktalarına kısa sürede olumsuzlukların giderilmesi için çalışıyor. Ekipler bu kapsamda Kocaeli Üniversite Kampüsü, Santral, Kuruçeşme Irak Konutları, Arızlı TOKİ Konutları, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Gölcük İhsaniye, Karamürsel Karapınar, Derince İshakçılar ve Gebze Pelitli şantiyelerinde kar ekipleri bulunuyor. Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarıyla çalışma yapıyor. Ekipler 24 saat yolların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

Kocaeli’de etkili olan soğuk hava nedeniyle yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için ekipler kar küreme ve tuzlama yapıyor. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda yetkililer uyarıda bulundu.