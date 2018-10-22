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Kocaeli Devlet Hastanesi otoparkına son rötuşlar yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Devlet Hastanesi yanındaki otoparkta çalışmalarını tamamlıyor.


Şehrin belli noktalarında açık ve kapalı otopark alanları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni binasıyla kent merkezinde hizmet veren Devlet Hastanesi için yaptığı otoparkı da tamamlamak üzere. Çalışma kapsamında asfalt uygulamaları tamamlanan otoparkta çevre düzenlemeleri yapılıyor. Otopark, çizgi çalışması tamamlandıktan sonra vatandaşlara hizmet verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından uygulama çalışmaları yürütülen otopark, hastane alanın kuzeybatı kısmında oluşturuldu. Bin 400 metrekare alanda yapılan çalışmada 5 bin metreküp dolgu, bin 200 metre altyapı 50 metre de istinat duvarı çalışması yapıldı. Asfaltlanan ve 310 araç kapasitesine sahip olan otopark, çizgilerle park bölümlerine ayrılacak. Çalışmada 8 bin ton pmt, 3 bin ton binder asfalt, 2 bin tonda aşınma asfaltı kullanıldı. Otoparkta oluşturulan kaldırımlara ise 3 bin metre bordür döşendi. Çalışma kapsamında otoparkta giriş çıkışlar da düzenlenecek.

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