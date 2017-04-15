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15 Nisan 2017 12:02

Kocaeli Dünya Kupası heyecanı başlıyor

Uluslararası öğrencilerin katılımıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası, 17 Nisan’da başlayacak.

Kocaeli Dünya Kupası heyecanı başlıyor

15 Nisan 2017 12:02


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası öğrencilerin katılacağı ve ilkini geçen yıl düzenlediği Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ikincisini gerçekleştirecek. Geçen yıl büyük ilgi gören Dünya Kupasına bu yıl Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülke katılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilecek Dünya Kupası, 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Final maçı ise 28 Nisan Cuma günü oynanacak. Maçlar Doğu Kışla Spor Kompleksinde yapılacak. Final maçının ardından 1, 2 ve 3. olan takımlara kupa ve madalyaları düzenlenecek törenle verilecek. Farklı ülkelere mensup öğrenciler arasındaki dostluk ve kardeşlik duygusuna önemli katkı sunacak olan Dünya Kupasında 16 ülke yer alacak. Türkiye, Özbekistan, Filistin, Türkmenistan, Kamerun, Gana, Suriye, Komor Adaları, Afganistan, Karadağ, Somali, Yemen, Azerbaycan, Kuveyt, Uganda ve Sudan’ın yer alacağı Dünya Kupası’na 160 öğrenci katılacak. Maçlarda her takım 10 kişiden oluşacak.




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