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09 Ocak 2017 14:37

Kocaeli Emniyeti’ne saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli adliyede

Kocaeli Emniyeti’ne saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli adliyede

09 Ocak 2017 14:37

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nü fotoğraflayarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nü fotoğraflayarak saldırı düzenleme hazırlığında olduğu tespit edilen 4 kişi Aralık 2016’da gözaltına alınmıştı. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay süren takip sonrasında Kuzey Irak’ta bağlantıları olduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Terörle Mücadele ekiplerince Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi ve bu kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi, Kocaeli Emniyeti’ne getirilmişti. Kocaeli Emniyeti’nde işlemleri tamamlanan 6 terör şüphelisi, bugün öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi’ne çıkarıldı.
Kuzey Irak bölgesi ile bağlantılı 6 şüphelinin, 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde, Kocaeli’ne gelerek İl Emniyet Müdürlüğü’nün; eylem amaçlı, keşif ve fotoğraflama çalışmalarını yaparak PKK/KCK terör örgütüne verdikleri tespit edilmişti.



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