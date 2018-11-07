Kocaeli Ereğli evlerini restore ediyor

“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli'de bulunan iki yapı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel'in Ereğli Mahallesi'ni eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Şirin bir sahil yerleşkesi olan Ereğli bir zamanların Yeşilçam filmlerine konu olmuştu. Burada bulunan kendine has evler filmlerin vazgeçilmez mekanlarıydı. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için Büyükşehir Belediyesi restorasyon projesi hazırladı. İki yapı Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilirken diğer yapılar için ev sahiplerine proje desteği veriliyor. Proje kapsamında Ereğli Evleri olarak bilinen yapıların içerisindeki 2 ev restore ediliyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli'nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5, 6 ve 7 parselde bulunan yapı restore ediliyor.

Yeni yüzleriyle tarihi evler sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek. Bu kapsamda Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel'in Ereğli evlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri'nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Ev, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.