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02 Ağustos 2018 12:32

Kocaeli Fuarı’nda, Karadeniz rüzgarları esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52.

Kocaeli Fuarı’nda, Karadeniz rüzgarları esti

02 Ağustos 2018 12:32

yıl yaz etkinlikleri kapsamında Karadeniz rüzgarları esti.


Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Grup İmera, Cimilli İbo ve Bedirhan konseriyle fuarda Karadeniz rüzgarları esti.Konserde Karadeniz müziğinin en sevilen şarkıları söylendi. Temponun hiç düşmediği konserde Karadeniz müziği sevenler konser boyunca horon oynadı, şarkılara eşlik etti.


Sibelim isimli şarkısıyla bilinen Karadeniz müziğinin güçlü sesi Cimilli İbo ve Hadi Canım Sende isimli parçayla tanınan Bedirhan’da Grup İmera ile birlikte Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verdi. Karadeniz fıkraları anlatan Cimilli İbo fıkralarıyla katılımcıları bolca güldürdü. Cimilli İbo, Bedirhan ve Grup İmera’nın sevilen şarkılarıyla eğlenen Kocaeli Fuarı’nı dolduran binlerce Kocaelili Karadeniz müzikleriyle gönüllerince eğlendi.




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