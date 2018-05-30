Kocaeli, Gez Gör ile yeniden keşfediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi, büyük ilgi görüyor. Kentin tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı proje ile vatandaşlar, bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı buluyorlar. Gez Gör ile geziyorum Şehrimi Tanıyorum projesi kapsamında yapılan Kocaeli gezilerine 4 yeni tur güzergâhı daha eklendi. Gez Gör’ eklenen yeni güzergahlarla, tarih turlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı turlar organize ediliyor.

Gez Gör Kocaeli Personelleri, Kocaeli genelinde bulunan site ve toplu konut yönetimlerine yenilenen Gez Gör Kocaeli’yi tanıtıyor. Gez Gör Kocaeli programının felsefesini, güzergâhları ve internet sitesinden nasıl başvuru yapılacağının anlatıldığı afiş ve broşür de sitelere dağılıyor. Yenilenen Gez Gör Kocaeli’de Tarih turlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin tanıtıldığı turlar da organize ediliyor.

Gez Gör Kocaeli ile Kocaeli’nin tarihi ve turistlik mekanlarını ya da doğal alanlarını gezip görmek isteyen vatandaşlar için kültür turları düzenlemeye devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla ara verilen turlar, bayramdan sonra yeni tur güzergahları ile davam edecek. Kültür turları; İzmit Tarih Turu, Hereke- Gebze Tarih Turu, Gölcük Karamürsel Tarih Turu, Kandıra Tarih Turu, Suyun Yolculuğu Turu, Doğa Kocaeli Turu, Sporun Kenti Kocaeli Turu ve Eğitim Kocaeli Turu olmak üzere 8 ayrı güzergah olarak tercih edilebilecek.

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekanlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar Gez Gör internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyorlar. En az 15 kişi olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyorlar. Başvurular ayrıca telefondan da alınıyor. Taleplere göre tam gün ya da yarım gün gerçekleştirilen kültür gezileri esnasında konuklara şehrin kültürel değerleri ve tarihi mekanları hakkında bilgiler verilirken, Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım filmleri ve kitapları da ücretsiz olarak hediye ediliyor.

Gez Gör Kocaeli projesi il içinden il dışından her yaştan gruplara hizmet veriyor. Programa kalabalık grupların yanı sıra küçük gruplar katılıyor. Gez Gör Kocaeli, 27 kişilik 3 araç ve 15 kişilik 2 araç olmak üzere toplamda 5 araçla hizmet veriyor. 15 kişilik araçlar küçük gruplar için kullanılırken 27 kişilik araçlar da büyük gruplar için hizmet veriyor. Gez Gör Kocaeli kültür turlarında belirli mola yerlerinde konuklara yiyecek ve içecek ikramı da yapılıyor.

Gez- Gör programıyla İzmit’in tarihi ve kültürel mekanlarını geziliyor. Gez-Gör ile Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii (Orhan Camii), Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Camii, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayün, Saat Kulesi, Atatürk Heykeli, Mevlevi Evi gibi sanat, tarih ve kültürel mekânlar ziyaret ediliyor. Geziye katılanlara ikramlar veriliyor.

“Gez Gör Kocaeli”, Kocaeli’ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli’nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra, Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.