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22 Aralık 2016 16:51

Kocaeli heyeti, Mardin ve Diyarbakır’ın İhtiyaçlarına çözüm oluyor

Kocaeli heyeti, Mardin ve Diyarbakır’ın İhtiyaçlarına çözüm oluyor

22 Aralık 2016 16:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Büyükakın ve beraberindeki heyet, Mardin ve Diyarbakır’da bir dizi temaslarda bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir belediyelerine görevlendirilmesinin ardından bölgedeki çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda hem yeni projeleri hayata geçirmek, hem de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü ve Serhan Çatal’dan oluşan heyet, Mardin ve Diyarbakır’a gitti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet, ilk olarak Mardin’de bir dizi incelemelerde bulunarak istişare ve değerlendirme toplantıları yaptı. Kayyumla atanarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğini yürüten Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın ve Mardin Belediyesinin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu toplantıda ihtiyaç ve talepler tek tek alınıp, değerlendirmelerde bulunuldu. Bu ihtiyaç ve taleplere çözüm yollarının arandığı toplantıda, yapılması gerekenler hakkında bir yol haritası çizildi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindeki heyet, Mardin’in Nusaybin, Dargeçit, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kocaeli heyeti söz konusu ilçelerdeki yeni hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Mardin’deki yapılan inceleme ve toplantıların ardından Diyarbakır’a geçen Kocaeli heyeti, burada da ziyaret ve inceleme toplantıları yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Karadağ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanan Seyit Battal Bulduk’u makamlarında ziyaret eden heyet, hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.



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