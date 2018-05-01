Kocaeli İtfaiyesi, arama kurtarma eğitiminde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanından gelen itfaiyecileri eğitirken kendisini de geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, AFAD tarafından düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimi’ne katıldı. Afet ve Acil Durum Eğitimi Merkezi Ankara Yerleşkesi’nde verilen eğitimler, 5 gün sürdü.

Arama ve kurtarma eğitimi kapsamında 20 kişiden oluşan Kocaeli İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, 10 ayrı kademede eğitimden geçirildi. Tamamlanan eğitim ile arama kurtarma ekipleri, başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlere yönelik olarak, çeşitli bilgiler edindiler. Ekipler, eğitim sonunda hafif arama ve kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ile ekip ruhuyla çalışma becerilerine sahip başarılı birer müdahaleci olarak görev alacaklar.