Kocaeli itfaiyesi filosuna 9 araç daha katılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, araç filosuna yenilerini katacak. Pek çok olayda ve afette görev yapan itfaiyenin modern araçlarla çalışmalarını daha da hızlı ve kolay hale getirmesi planlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli itfaiyesi dördü merdivenli olmak üzere 9 adet itfaiye aracı alacak.

İtfaiye araçlarının 4 tanesi 42 metre Mafsallı İtfaiye Merdiven Aracı, 4 tanesi 7 ton kapasiteli İtfaiye Arazözü ve 1 tanesi de 2 ton kapasiteli İtfaiye Arazözü şeklinde temin edilecek. Araçların alım ihalesi 23 Haziran Cuma günü saat 14.30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılacak.

4 adet 42 metre tam otomatik merdivenli itfaiye aracı, 315 Hp gücünde olacak. 1+2 personel kapasiteli, otomatik vitesli, 40 saniyede açılabilen merdiven sistemi ile araç son teknoloji güvenlik donanımlarını sunuyor.

4 adet 7 ton su kapasiteli itfaiye aracı ise 295 Hp gücünde, çift kabinli 1+4 personel kapasiteli, otomatik vitesli, 7 ton su, 300 litre köpük kapasiteli olacak. Araç hem ilk müdahale hem takviye aracı olarak kullanılabilecek.

1 adet 2 ton su kapasiteli itfaiye aracı 190 Hp gücünde, 6 çarpı 6 tam otomatik diferansiyel, dar alanlardaki itfaiye olaylara etkin müdahale amaçlı, dar sokaklara rahat girebilecek nitelikte olacak. Manevra yapabilecek ebatlarda, kaza-kurtarma ve yangın olaylarına ilk müdahale yapabilecek kapasitede donanım barındıracak.