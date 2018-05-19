Kocaeli İtfaiyesi, orman yangınlarına karşı uyardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişeler orman yangınlarına davetiye çıkardığını, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğini belirten İtfaiye yetkilileri, vatandaşlardan da bu duruma karşı dikkatli olmalarını istedi.

“Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, ateşi tam olarak su dökerek söndürmek gerekiyor” uyarısında bulunan Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, “Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmariti orman yangınlarının bir başka sebebini oluşturuyor. Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Yasalarca yasaklanmış olan anız yakmak da yanlış davranış örnekleri arasında yer alıyor” açıklamalarına yer verdi.

Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebileceğini duyuran yetkililer, yangınların her şeyden önce oksijen kaynakları olan bitki örtüsünün yok olmasına neden olduğunu belirterek, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden olduğunu dile getirdiler. Yangın tarla ve bahçelerdeki ürünleri ev, fabrika ve atölyeleri de yakarak maddi zararlara yol açabileceği gibi insan canını da tehdit ettiğini belirten yetkililer, yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınmak gerektiğini ve orman yangını ile karşılaşıldığında mutlaka 112 Acil Yardım ve 177 Orman Yangın İhbar telefonlarından ihbar verilmesi gerektiğini açıkladılar.