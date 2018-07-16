Kocaeli itfaiyesi üniversitede eğitim veriyor

Kocaeli Üniversitesi İzmit MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Çınar ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğr. Gör. M. Hanifi Ateş, İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara’ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Salih Palaz ile itfaiye eğitmenleri de hazır bulundu. Doç. Dr. Ali Çınar, Kocaeli İtfaiyesi ile yaptıkları eğitim işbirliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, eğitime vermiş olduğu katkılarından dolayı, İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara’ya plaket takdim etti. Doç. Dr. Çınar ve Öğr. Gör. Ateş tarafından, itfaiye eğitmenlerine de Teşekkür Belgesi verildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2013 yılından bu yana, Şirintepe’deki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Programı öğrencilerinin uygulamalı mesleki eğitimleri de Kocaeli İtfaiyesi tarafından veriliyor. Kocaeli İtfaiyesi, öğrencilere verdiği bu eğitimler sayesinde, gençlerin meslek edinmelerine katkıda bulunurken, ülkemizde oldukça ihtiyaç duyulan eğitimli ve okullu itfaiyecilerin yetişmesine de önemli derecede katkı sağlıyor.

Türkiye Belediyeler Birliği eğitim işbirliği protokolü kapsamında, 2010 yılından bu yana, yurt içi ve yurt dışından gelen itfaiyecilere, İtfaiye Erlerinin Hizmet İçi Mesleki Eğitimleri de aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda, günümüze kadar, bin 500’ü aşkın itfaiyeciye meslek içi yetiştirme eğitimi verildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Kara, ülkemize ve ilimize değer katacak, hayatı güvenli kılacak, canlı hayatını korumaya ve kurtarmaya yönelik her türlü faaliyette yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yangın risklerinin azaltılması amacıyla, ilimiz dâhilindeki tesis ve işletme çalışanlarına yönelik, Acil Durum Ekip Eğitimleri de verilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, bünyesinde Acil Durum Ekibi kurma zorunluluğu bulunan her türlü tesis ve işletmenin, söz konusu eğitimleri yasal olarak aldırması zorunlu. Bu eğitimleri almak için 05304696801 numaralı telefonundan bilgi alınıp kayıt yaptırılabiliyor.Tüm bu eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM)’de gerçekleştiriliyor.

KOBİTEM, bu önemli projeleri başarıyla uygulayarak, rüştünü ispat etti ve ülkemizdeki birkaç itfaiye eğitim merkezi arasında öne çıkıp, örnek alınacak bir marka haline geldi.