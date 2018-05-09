Kocaeli Karete Ligi’nde Kağıtspor rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü tarafından İller Arası Karate-Do Ligi Şampiyonası’nın final etabı yapıldı. Karate Ligine başta İstanbul, Bursa olmak üzere 11 ilden 55 kulüpten 820 sporcu katıldı. Sporcular takım ve ferdi kategorilerinde şampiyonluk için yarıştı.

Yahya Kaptan Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda yapılan İller Arası Kocaeli Karate Liginde Ferdi ve Takım müsabakalarında Kağıtsporlu sporcular 9 altın, 4 gümüş ve 31 bronz madalya olmak üzere toplamda 44 madalya kazandı.

Karate liginin sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal takdim etti.