Kocaeli Kitap Fuarı milyonlarca kitapla kapılarını açıyor

yılında 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitabı 5-13 Mayıs tarihleri arasında kitap severler ile buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Mayıs tarihleri arasında kitap severlere kapılarını açacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan kitap Fuarı, yüzlerce yazar, tarihçi, gazeteci, araştırmacı ve sanatçıyı Kocaeliler ile buluşturacak. 9 yılda 3 milyon 877 bin kişinin ziyaret ettiği yaşını sürpriz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitabın okurlarını beklediği kitap fuarının tanıtım toplantısı, Kocaeli Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yanı sıra, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Taner Akman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter İlhan Bayram, Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilklerle okurlara kapılarını açacağını ifade ederek, "Kitap fuarımız bu yıl 10. Kez kapılarını kitap tutkunlarına açacak. 3 miyon 877 kişinin ziyaret ettiği bu fuar, bu yıl 5-13 Mayıs tarihleri artasında gerçekleştirilecek. 10. Kocaeli Kitap Furaı’na 470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle gerçekleşecek, milyonlarca kitap okurlarla buluşmuş olacak. Fuarımız 9 gün boyunca 10.0-30-21.00 saatleri arasında açık kalacak" dedi.

Bu yılki fuara çok sayıda ünlü yazarın katılacağını ifade eden Bayram, "Aralarında Kahraman Tazeoğlu, Aşkım Kapışmak, Sinan Yağmur, Süleyman Özışık, Nevzat Tarhan, Hayati İnanç, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Yusuf Kaplan, Banu Avar, Tarık Tufan, Ahmet Taşgetiren, Buket Uzuner, Ömer Tuğrul İnançer, Mustafa Tatçı, Serdar Tuncer, Sultan Tarlacı, Aret Vartanyan, Sinan Yağmur, Erol Erdoğan, H. Salih Zengin, Nihat Vuran ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı yüzlerce yazar, söyleşi ve imza günleriyle katılacak. Türkiye’ye tarihi sevdiren isimler olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Talha Uğurluel ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil gibi isimler de fuarda yerini alacak. Sunay Akın da yine o güzel anlatımıyla fuara katılanları geçmişin koridorlarında yolculuğa çıkaracak. Onlarca yayınevi, stantlar ve sahaflar da fuarda yerini alacak” diye konuştu.

Çocuk edebiyatına fuarda ağırlık verileceğinin altını çizen Bayram, “Çocuk kitaplarında pedagojik duyarlık ve yanlış avcılık, Çocuk dergileri ne işe yarar? Çocuk kitaplarında bir imkan ve sorun olarak resim, Kütüphanelerimiz okuyan çocuklara ne diyor? Hayvan sevgisi, merhamet ve çocuk, eğitim ve edebiyat etkileşimi, çocukluğun dijital zehirlenmesi gibi konular söyleşilerle ele alınacak. Elbette 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması çocuk edebiyatı olunca hayatını çocuk edebiyatına adamış olan yazar Mustafa Ruhi Şirin’i bu yıl fuarın onur konuğu olarak belirledik. Çocuklara yönelik çok sayıda yayınlanmış kitabı olan Mustafa Ruhi Şirin’in aynı zamanda diğer dillere çevrilmiş şiir, hikaye ve masalları da var. Şirin’e söyleşisinde edebiyatçı Hüseyin Kaya eşlik edecek” şeklinde konuştu.

“Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar kitap açacak” ifadelerine yer veren Bayram, “Artık klasikler arasına giren bu etkinliğimizde 4 Mayıs Cuma sabahı yürüyüş Yolu boyunca tüm ağaçlar kitap açacak. Sabah işine giden vatandaşlarımız ve okula giden öğrenciler, ağaç dallarından binlerce kitabı heyecanla toplayacak. Sabahın o erken saatlerinde Yürüyüş Yolu’nu dolduran kitapseverlerin Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun ilk kitabı toplamasıyla vereceği startı beklerken ki o heyecanlarını görmek dünyaya bedel” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter ilhan Bayram’ın ardından konuşan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilin okuma oranın artmasına, öğrencilerin kitap okumaya yönelmelerine katkı sağladığını belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Toplantı, basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.