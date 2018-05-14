Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye’nin en büyüğü oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 10.’sunu düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, yine Türkiye’nin en büyüğü olduğunu kanıtladı. Geçen sene 727 bin 407 kişinin geldiği Kocaeli Kitap Fuarını, bu yıl 792 bin 310 kişi ziyaret etti. Türkiye’nin en önemli isimlerinin söyleşi ve imza etkinliği düzenlediği fuarda ayrıca 1 milyon 350 bin kitap satın alındı.

470 yayınevi, 650’den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğinin gerçekleştiği Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Mayıs tarihlerinde 10. kez kapılarını kitap tutkunlarına açtı. Sadece Kocaelililer değil çevre illerden de birçok kitapsever fuara akın etti. ‘Çocuk Edebiyatı’ temalı fuarın onur konuğu Mustafa Ruhi Şirin oldu. Kocaeli Kitap Fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırladı.

Bu yılki fuara aralarında Kahraman Tazeoğlu, Aşkım Kapışmak, Sinan Yağmur, Süleyman Özışık, Nevzat Tarhan, Hayati İnanç, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Yusuf Kaplan, Banu Avar, Tarık Tufan, Ahmet Taşgetiren, Buket Uzuner, Aret Vartanyan ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı yüzlerce yazar söyleşi ve imza günleriyle katıldı. Türkiye’ye tarihi sevdiren isimler olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Talha Uğurluel ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de fuarda yerini aldı. Sunay Akın da yine o güzel anlatımıyla fuara katılanları geçmişin koridorlarında yolculuğa çıkardı.

10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması Çocuk Edebiyatı olunca hayatını çocuk edebiyatına adamış olan Mustafa Ruhi Şirin, bu yıl fuarın onur konuğu oldu. Fuarın ilk günü açılışa onur konuğu olan Şirin, yine ilk gün bir söyleşi de yaptı.

Bu yıl kitap fuarında işitme engelliler için ‘Sessizlikte Diyalog’ etkinliği gerçekleştirildi. Sessizlikte Diyalog alanında işitme engelli rehberlerin eşlik ettiği vatandaşlar, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi keşfetti. Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür yolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına okullarda kütüphaneler oluşturulmuştu. Kitap Fuarı’ndaki kitap kumbarasında toplanan kitaplar, her iki şehit öğretmenimiz anısına açılan kütüphanelere gönderilecek.

Halk üniversitesi KO-MEK bu yıl yine fuarda iki önemli etkinlik düzenledi. Bunlardan ilki ‘Ben Okudum Sen de Oku’ başlığı düzenlenen bir kitap değişim projesi. Kitap Fuarı’na katılan herkes, KO-MEK standında en beğendikleri 3 kitabı rastgele belirlenen bir başka okurun 3 kitabı ile değiştirebilme imkanı buldu. Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki kitap kapmaca oyununu Milli Eğitim’e bağlı okullardan gelen öğrenciler oynadı. Kazanların ödülü yine kitap oldu

Fuar alanından çocuklarımızla anne babalarının rahat etmesi için de her şey düşünüldü. KO-MEK tarafından çocuk oyun alanı oluşturuldu. Anne babalar 4-6 yaş arasındaki çocuklarını gönül rahatlığıyla bu alandaki görevlilere 1 saat boyunca bırakıp, Kitap Fuarı’nı rahatça dolaşabildi.

Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde de fuara renk katacak etkinlikler de oldu.

Gebze Teknik ve Kocaeli üniversitelerinde bu sene eğitim hayatını tamamlayacak olan yabancı öğrenciler için Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Programı düzenlendi. Kitap Fuarı öncesinde düzenlenen “Okudukça Güzelleşecek Dünya Kitap Okuma Yarışması”nın ödül töreni de gerçekleşti. Yine Akademi Lise bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Yazarlık Okulu’nun mezuniyet töreni yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde Kocaeli genelindeki lise öğrencileri arasında Kudüs’te yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla ‘Kudüs’e Mektup Yarışması’’ yapılmıştı. Yarışmanın finali de Kitap Fuarı’nda gerçekleşti. Ayrıca Bilgievleri, Anne Okulu Mezuniyet Töreni ve Kitap Kurtları Final programıyla yapıldı.

Bu yıl ki 792 bin 310 rakamı ile 10 yılda kitap fuarını ziyaret edenlerin sayısı 4 milyon 669 bin 712 oldu.