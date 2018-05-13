Kocaeli Kitap Fuarı’nda çocuklar Anneler Günü’nü kitapla kutladı

Kocaeli Kitap Fuarı’nı ziyaret eden çocukar annelerine Anneler Günü sebebi ile kitap hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl onuncusunu düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı, Anneler Günü’nün en anlamlı mekanlarından biri oldu. Çocuklar, annelerine aldıkları kitaplarla bu anlamlı günü en güzel şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Annesine kitap satın alan çocuklardan biri de ilköğretim okulu öğrencisi Emirhan Kemal Öztürk oldu. Harçlıklarından biriktirdiği paralarla aldığı kitabı annesine hediye eden Emirkan, "Annecim seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun” diyerek annesini duygulandırdı.

Emirhan, tüm arkadaşlarına, Anneler Günü’nde annelerine ve anne gibi sevdikleri insanlara kitap almalarını tavsiye etti.