Kocaeli Kitap fuarı’nda İzmitli şair Ruşen Hakkı konuşuldu

Kocaeli Kitap Fuarında düzenlenen söyleşilerde bir araya gelen yazar, şair ve akademisyenler, İzmitli şair Ruşen Hakkı’yı anlattılar.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda, yazar ve şairler okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda yazarlar Selahaddin Çakırgil “Çöküşten, Silkiniş ve Dirilişe”, Meltem Güner “Niyetin Gücü” ve Adnan Yalçıner, Ruhan Odabaş, Nilgün Sezeralp, Kadir Yüksel “İzmit’in Şairi Ruşen Hakkı’nın Şiiri ve Öyküleri” konulu söyleşilerinde ziyaretçileriyle buluştu.

Söyleşisi sırasında konuşan Selahaddin Çakırgil, “Birinci Dünya Savaşı’na katılan birçok ülke şu an varlığını sürdürüyor. Osmanlı Devleti’nin yenilgi alması ile hepsi birden Osmanlı’nın üzerine üşüştüler. Osmanlı’dan sonra Orta Doğu’da ve Balkanlar’da birçok devlet ortaya çıktı. Osmanlı yıkıldıktan sonra ortaya Cumhuriyet esasına dayanan ülke oluştu. Cumhuriyet kurulduktan sonraki süreçte yapılan uygulamalarda halka sorulmadan inkılaplar yapıldı. Peki Cumhuriyet rejiminde halkın kendisini yönetmesi yok mudur? Ama halka sorulmadan birçok uygulama halka zorla dayatıldı” dedi.

Öte yandan, Kocaeli Kitap Fuarı Karamürsel Alp Konferans salonunda İzmitli Şair Ruşen Hakkı gerçekleştirilen söyleşide anıldı. Söyleşinin konuşmacıları arasında kızı Nilgün Sezeralp da yer aldı. Sezeralp babasına yazdığı duygu yüklü mektupla konuşmacılara seslendi. Ruşen Hakkı’nın toplumsal sorunlara bakışı, şiirleri ve öyküleri ele alındı.