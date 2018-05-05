Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz ‘’Türkiye’de Siyaset ve Güvenlik Dengesi’’ konulu söyleşisiyle kitapseverler ile buluştu. Tvnet Haber Müdür Yardımcısı Fatih Sadırlı moderatörlüğünde Kılavuz Gençlik Sahnesinde düzenlenen söyleşide gündeme dair önemli mesajlar verildi.

Söyleşide konuşan İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, “Günümüzde süreç öyle bir hale geldi ki siyasetle güvenliği birbirinden ayırt edemez hale geldik. Milli iradenin seçtiği güçlü iktidarın varlığı ile diğer dünya medeniyetlerin üst seviyesindeyiz. İnşallah bölgede sadece Türkiye değil, bölge halkı da kazanacak” dedi.

“Suriye’de bu operasyonlar olmazsa olmazımızdı” ifadelerine yer veren Albay Başbuğ, ”Türkiye operasyonlara çok geç bile kaldı. Afrin bize sürekli bir bataklık gibi gösterildi. Bir ucu kandilde bir ucu Afrin’de olan bir operasyondayız, yarım bırakamayız. Sürecin sonuna kadar götürülmesi şarttır. Bunun için çok güçlü bir iktidarımızın olması gerekiyor. Terörle 30 yılda yapamadığımız mücadeleyi son 2 yılda veriyoruz. Allah göstermesin bu işi bitiremezsek süreç en başına döner ve kapımızı tekrar çalarlar” diye konuştu.

Söyleşide söz alan Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, “Dış politika ve iç politika bir bütün olmalıdır. Türkiye olarak burada en büyük varlığımız milli birliğimiz. Bizim en büyük güvenliğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Bu sorunlarla karşılaşan kendini geliştiren bir millet olmaya devam ediyoruz. Son yıllarda yaşadığımız krizlerin bu günlere yansımalarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konuşmacılara katılımlarından dolayı 10. Kocaeli Kitap Fuarı ajandası hediye edildi.