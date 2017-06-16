“Kocaeli Kodluyor” yarışması öncesinde öğretmenler eğitim aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı’yla Kocaeli’de bilişim rüzgarı esecek. ‘’Kocaeli Kodluyor’’ yarışmasında takımlara rehberlik edecek bilişim öğretmenlerine yönelik eğitim programları başladı. İzmit, Gebze ve Gölcük’te iki gün sürecek eğitimler kapsamında ortaokullar, Bilgi evleri ve Kocaeli Bilim Merkezi’nden 92 bilişim öğretmeni eğitim alıyor.

Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde (İnterteks) yapılacak. Ana teması ‘’Sanal Gerçeklik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli’yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Özellikle savunma alanındaki milli kurumların katılımıyla bilişimde Türkiye’nin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

Sektörün önde gelen firmalarının yanı sıra bilişimin dahi isimlerini bir araya getirecek fuar kapsamından Kocaeli’ndeki ortaokul öğrencileri de kodlama konusundaki hünerlerini sergileyecek. Ortaokul öğrencilerine yönelik ‘’Kocaeli Kodluyor’’ yarışmasına yaz dönemi başvuruları ise sonuçlandı. Başvurular kapsamında Kocaeli’deki ortaokullar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi evleri ve Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilişim öğretmenleri, yarışmaya yönelik eğitim programına alındı.

Gebze Uzaktan Eğitim Merkezi, İzmit Bilim Merkezi ve Akademi Lise ile Gölcük Barbaros Bilgievi’nde Kocaeli genelinde 55 ortaokuldan 92 bilişim öğretmenine eğitim veriliyor. Eğitimler Microsoft tarafından bilişim öğretmenlerine, eğiticilerin eğitimi kapsamında düzenleniyor. Eğitim alan bilişim öğretmenleri ise katılımcı grupların eğitimini üstlenecek. Sonbahar dönemi başvurularının ardından 18-22 Eylül döneminde yeni başvuru yapan okulların bilişim öğretmenlerine de eğitim verilecek.

Kocaeli’ndeki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘’Ödüllü Kocaeli Kodluyor Yarışması’’na Kocaeli’deki tüm ortaokullardan öğrenciler, 3’er kişilik takımlar halinde katılım sağlayabilecek. Her takımın başında bir bilişim öğretmeni olacak. Okullardaki bilişim öğretmenleri, 3’er kişiden oluşan birden fazla takımla yarışmaya katılabilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada Kocaeli Büyükşehir’e bağlı Bilgi Evleri ve Bilim Merkezinde bulunan bilişim öğretmenleri de öğrencilerinden takımlar oluşturabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Microsoft tarafından organize edilen yarışma kapsamında ortaokulların idareci ve öğretmenleri bilgilendirildi. 25-26 Mayıs tarihlerinde 6. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 8. Tablet Dağıtım Töreni’yle başlayan başvurular ilk günden büyük ilgi gördü. Yarışmaya ön başvurularwww.kocaelibilisimfuari.com.tr adresinden yapıldı. Yaz dönemi başvuru tarihi 09 Haziran’da sona erdi. Sonbahar dönemi ön başvuruları ise 5-15 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yarışmanın finali ve ödül töreni ise 23-26 Kasım tarihleri arasındaki Kocaeli Bilişim Fuarı’nda düzenlenecek.

Yarışmanın ‘’uygulama kodu’’ ise Microsoft tarafından geliştirilmiş, çocukların erken yaştan itibaren programlamayı öğrenmesini sağlayan ücretsiz bir oyun geliştirme aracı olarak belirlendi. Çocukların programlama becerilerini eğlenceli bir ortamda geliştirmelerini hedefleyen ‘kodu’, onlara kendi oyunlarını üç boyutlu bir dünyada oluşturma imkanı veriyor.

Yarışmada ilk üçe giren takımlar sadece kendilerine değil okullarına da kazandıracak. Birinci olan takım ve danışman öğretmeni ‘’Roma Maker Fuarı 2018’e ücretsiz katılım hakkı’’ kazanacak. İkinci olan takımın öğrencileri ile danışman öğretmenine dizüstü bilgisayar verilecek. Üçüncülüğü elde eden takımın öğrencilerine ‘’Lego Education Seti’’ hediye edilecek, danışman öğretmen ise diz üstü bilgisayar almaya hak kazanacak. İlk üçe giren takımların okullarına ise 3D yazıcı hediye edilecek. Yarışmada dereceye giren ilk 3 takım oyuncularına ve danışmanlarına başarı sertifikasının yanı sıra okullarına kupa da verilecek. Yarışmaya katılan tüm takım oyuncularına ve danışmanlarına katılım belgesi verilecek.