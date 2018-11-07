Kocaeli Körfezi 1 milyon lale ile renklenecek

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de her yıl görsel bir şölenin sergilendiği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sekapark, 1 milyon lale ile yeniden renklenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bahar aylarında boy gösterecek olan laleleri toprağa ekmeye başladı. Lale deyince Kocaeli'de özellikle akla gelen Sekapark, baharda yine renk cümbüşüne bürünecek. Nisan ayında laleler birbirinden ilginç figürlerle vatandaşlara keyifli bir seyir sunacak. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri tarafından Sekapark'ta 1 milyon 50 bin laleyi toprakla buluşturuyor.

1 milyon lale dikiliyor

Yıllardır laleleriyle vatandaşlara görsel şölen veren Sekapark, yaz ve bahar mevsimlerinde yoğun ilgi görüyor. 2019 yılında da Sekapark'ın görsel acıdan zenginliği için Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, lale soğanlarını toprağa dikmeye başladı. Ekiplerin özverili çalışmalarıyla devam eden 1 milyon 50 bin dikim çalışması, 20 gün içerisinde bitirilecek.

Farklı renklerde laleler

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki sene de Sekapark birçok farklı renkteki laleleriyle yine vatandaşlara görsel şölen sunacak. Ekipler tarafından yapılan dikim çalışmalarında Beyaz, Kırmızı, Turuncu, Siyah, Sarı, Mor, Kırmızı-Sarı ve Pembe-Beyaz renklerinde laleler Sekapark'ta yerini alacak. Dikilen lalelerle emojili ve Kocaeli Silueti gibi farklı figürler oluşturulacak.