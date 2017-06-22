Kocaeli köylerinde ‘’Yöresel Köy Evi’’ hamlesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak geçtiğimiz günlerde, kırsal alanlardaki yöresel mimari değerlerin korunmasına ilişkin kararı meclisinde oy birliği ile aldı. Bu kararla kırsal alanlarda ve çevresinde yapılacak olan yeni binaların dış cephelerinin yöresel köy evlerine uyumlu yapılması için kriterler getirildi. Artık köylerde inşa edilecek yeni binalarda bu kriterlere uyulması zorunlu tutulacak. Hızla artan kentten köye göçün geleneksel dokuya zarar vermesine izin verilmeyecek.

Geleneksel köy evlerimizin bütün güzelliklerinin yeni yapılarda hayat bulması ile köylerimizin daha estetik, güzel ve cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve İmar Komisyon Başkanı Yüksek Mimar Zekeriya Özak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kocaeli kenti kent merkezi ile olduğu kadar kırsal alanların fazlalığı ile bölgede dikkat çekmektedir. Kırsal alanlar artık kalabalık şehir ortamından uzaklaşmak isteyen halkın kendini doğaya bıraktığı alanlar olmuştur. Bu sebeple köylerde hızla artan yapılaşmaya kriterler getirmek gerekti. Bu kriterler ile artık köylerde kimlikli yapıların önü açılacak, yapılar daha estetik hale gelecek. Bununla ilgili dış cephe kararları meclisimizde onaylandı. Yöresel köy evlerimizin bütün güzellikleri yeni yapılarda hayat bulacak. “dedi.

Özak ayrıca, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllardır köylere yaptığı yeni yollar, su, altyapı ve kanalizasyon yatırımları, köy meydanları, modern köy fırınları, çocuk parkları, köy çeşmeleri, mezarlık düzenlemeleri, köy konakları gibi yatırımlar sayesinde köylere yerleşim artmaya başladı. Bu artıştan dolayı köylerimizin hem betonlaşmasını önlemek hem de doğal ve kültürel mirasın korunması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerince yürütülen 1,5 yıl süren çalışma sonuçlandı. Bu çalışmada 243 köyde yaklaşık 1000 yöresel köy evinin cephe özellikleri incelenerek ortak özellikleri belirlendi. Bu düzenlemeden mevcut yapılar muaf tutulup, yeni inşaat ruhsatı alacak yapılar için belirlenen dış cephe kriterlerine uyulması zorunlu hale getirildi” ifadelerini kullandı.

Özak yaptığı açıklamada, “ Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun ‘Kocaeli’de köylerimiz Avrupa köylerinden daha güzel olacak’ hedefi doğrultusunda başlatılan çalışma neticelenmiş ve Meclisimizde onaylanmıştır” şeklinde konuştu. Bu düzenlemelerin detayı ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda ve ilçe belediyelerinde bilgi veriliyor.