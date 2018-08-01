Kocaeli Mavi Bayraklı 5. plajına kavuştu

Düzenlenen törenle mavi bayrağa kavuşan Kumcağız, Kocaeli’nin 5. mavi bayraklı plajı oldu.

Kocaeli’nin Karadeniz sahilinde bulunan Kandıra Kumcağız Halk Plajı, "Mavi Bayrak" almaya hak kazandı. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, gerekli şartları taşıdığı tespit edilen Kumcağız plajına Mavi Bayrak’ı teslim etti. Kumcağız’da düzenlenen Mavi Bayrak törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Kocaosmaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu katıldı.

"Bir gram kirli suyu denizlerimize akıtmıyoruz"

Kurulan arıtma tesisleri ile denizlere kirli su akıtmanın önüne geçtiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnsan eliyle özellikle atık suları, kirli suları denize akıttığımız zaman bu sağlık açısından çok büyük bir tehlike. Biz artık Kocaeli’nin her köşesinde atık su arıtma tesislerimizi yaptık. Ve bir gram atık suyu kirli suyu denizlerimize atmıyoruz. Medeni insan, bizim kültürümüze sahip olan insan çevresini asla ve asla kirletmez. Kirletmez, öncelikle kirletmeyeceğiz. İzmit Körfezi’ne gidin, İzmit Körfezimiz pırıl pırıl. Derince sahilleri, körfez sahillerimiz, Karamürsel sahillerimiz, Gölcük, Başiskele sahillerimiz, Darıca sahillerimiz dünyanın en güzel sahilleri haline geldi. İzmit Körfezi bir tuvalet çukuru haline dönüşmüştü şimdi tertemiz oldu ”dedi.

“Bir tanesi eksik olursa Mavi Bayrak vermezler”

Mavi Bayrak kazanmanın kolay olmadığını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Mavi Bayrak’ın 33 tane kriteri var. Bu 33 kriterin bir tanesi eksik olursa Mavi Bayrak vermezler. Vermişlerse geri alırlar onun için çok hassasiyetle takip ederler. Mavi Bayrak olduğu yerde güven ve temizliği görebiliriz. Soyunma, duş yerleri, tuvaleti, kiri denize akmayacak gibi kriterler var. Onlar tamam olacak ki Mavi Bayrak’ı versinler. Verdikleri yerleri yıl içinde denetliyorlar. Kolay değil bu onun için bize bu Mavi Bayrak’ı uygun görenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni Mavi Bayraklar göndere çekmek dileğiyle” şeklinde konuştu.

Kumcağız Plajına Mavi Bayrak çekildi

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle Kumcağız Halk Plajına Mavi Bayrak çekildi. Törenin ardından alanda çocuklara yönelik mavi bayraklı plaj ve temiz çevre konulu resim yarışması yapıldı. Yarışmada ilk üçe giren çocuklara hediyelerini Başkan Karaosmanoğlu ve Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu taktim etti.

Kocaeli, 5 Mavi Bayraklı şehir oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altın kemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015’te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı mavi bayrağa layık görülürken, 2017 yılında Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı’na da Mavi Bayrak verilmişti.