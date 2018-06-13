Kocaeli plajları yeni hizmetlerle yaza hazır

Kocaeli plajları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında cazibe merkezi haline geldi. Yazın 1 milyondan fazla turisti ağırlayan sahillerde, yaz sezonunun hazırlıkları tamamlandı. Bu yıl Kandıra, Karamürsel ve Darıca’daki halk plajlarında hizmet verecek olan Belde A.Ş., tarafından bu yaz ilk kez Kandıra’daki iki farklı noktada çadır ve karavan yeri hizmeti de verilecek.

Ramazan Bayramı’yla birlikte hız kazanacak olan deniz mevsimi için Kandıra, Darıca ve Karamürsel’deki plajların işletmesini üstlenen Büyükşehir’e bağlı Belde A.Ş. gerekli tüm tedbirleri aldı. Plajları süsleyen binlerce şemsiye ve şezlonglar serildi, tatilcileri bekliyor. Belde A.Ş. bu yaz Kandıra’daki Kerpe, Kefken, Kumcağız, Bağırganlı, Cebeci, Kovanağzı halk plajlarında 55, Darıca Bayramoğlu halk plajında 4, Karamürsel Altınkemer halk plajında 3 personelle hizmet verecek. Ayrıca bu yıl sadece bayanlara özel olarak hizmete giren Darıca Bayramoğlu’ndaki Diriliş-3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’ndaki bayanlar plajında 4 bayan personel görev yapacak.

Belde A.Ş.’nin işlettiği plajlarda fiyat artışına gidilmedi, yine geçen yılki fiyatlar geçerli olacak. Kandıra’da yer alan halk plajındaki otoparklarda araçlardan günlük 10 TL alınacak. Tuvalet ücretinin 1 TL olacağı plajlarda şezlong ve şemsiyelerde ürün başına günlük 10 TL alınacak.

Belde A.Ş. bu yıl ayrıca farklı bir hizmete imza atıyor. Kandıra Kefken’deki çadır kampında vatandaşlara konaklama imkanı sağlanacak. Vatandaşların kendi çadırlarıyla gelebileceği bu alanda isteyenlere çadır da verilecek. Kandıra Cebeci’deki çadır ve karavan kampında ise vatandaşlar, kendi getirecekleri çadırları ve karavanlarıyla konaklama yapabilecek.

Kandıra Kefken’deki çadır alanında çadır yeri kiralama ücreti günlük 30 TL olarak belirlendi. Eğer çadırla birlikte kiralanacaksa günlük 50 TL alınacak. Cebeci’deki çadır ve karavan alanında ise çadır yeri kiralama ücreti günlük 30 TL, karavan yeri kiralama yeri günlük 40 TL olacak.