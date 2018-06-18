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18 Haziran 2018 12:33

Kocaeli plajlarında 53 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, Ramazan Bayramı tatili boyunca Kocaeli sahillerinde boğulma tehlikesi yaşayan 53 kişiyi kurtardı.

Kocaeli plajlarında 53 kişi boğulmaktan kurtarıldı

18 Haziran 2018 12:33


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, Ramazan Bayramı’nda Kocaeli sahillerinde çok sayıda vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşayan sahil bölgelerinde KOSKEM, yoğun mesai yaptı. Vatandaşların bayramı üzüntüye dönüşmesin diye cankurtaranlar denizi dört gözle taradı. Cankurtaranlar bayram tatilinin de içinde bulunduğu günler boyunca yoğun bölgelerden olan Cebeci Sahilinde 15, Kumcağız’da 24, Bağırganlı’da 1, Karamürsel bölgesinde 10, Bayramoğlu Sahilinde ise 3 olmak üzere toplam 53 kişi kurtarıldı. Ayrıca 37 vatandaşa da çeşitli sağlık sorunlarından dolayı Ambulans birimlerince hizmet verildi.


KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü saat 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 200 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar.




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