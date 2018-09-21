Kocaeli polisi öğrencilerin güvenliği için okul önlerinde göz açtırmadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 gün boyunca yapılan uygulamalarda 103 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Okul çevresinde suça yönelmelerin azaltılması, aranan şahısların yakalanması, güven ve huzurun sağlanması amacıyla Kocaeli Emniyeti Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Terör, Narkotik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla İzmit'te bulunan okul önlerinde 3 gün boyunca uygulama yapıldı. “Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız” adı altında 19-21 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 103 şüpheli şahsın kimlik kontrolleri yapılırken, 23 servis aracı da kontrol edildi. Yapılan aramalarda 2 şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 şahısta kurusıkı tabanca ve bir bıçak ele geçirilirken, 1 şahsın da başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.