Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması

Yapılan kontrollerde aranan 31 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması” Kocaeli genelinde gerçekleştirildi. Huzur ve güven ortamının sağlanması, genel terör olaylarının önlenmesi, uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve farklı suçlardan aranan şahısların yakalanması, rahat ve huzurun sağlanması amacı ile düzenlenen uygulamaya Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, TEM, KOM, Deniz Limanı, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinden 136 ekip, 995 personel katıldı.

Polis tarafından aranan 31 kişi yakalandı

Uygulama kapsamında otogar, tren garı, kafeler başta olmak üzere birçok bölgede gerçekleştirilen kontrollerde 6 bin 579 şahıs sorgulanırken, 895 araç, 3 tekne, 45 işyeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde dolandırıcılık, hırsızlık, adam yaralama, çek kanuna muhalefet, borçlunun borcunu ödeme ihlali, geçerli rıza olmaksızın kişiden organ arama suçlarından aranan 6 şahıs; yoklama kaçağı olarak aranan 24 şahıs; kayıp olarak aranan 1 çocuk olmak üzere aranan toplam 31 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, ele geçirildi. Öte yandan, üst araması yapılan 1 şahıs üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca le geçirildi. Şahsa 908 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyeti bayram boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürecek

Kontrol edilen 895 araçtan ise 66’sına toplam 44 bin 424 TL idari para cezası uygulanırken, 11 araç da trafikten men edildi. Kontrollerin yapıldığı bir diğer nokta ise halka açık işyerleri oldu. İşyerlerinde yapılan kontrollerde kaçak olarak alkol satışı yaptığı belirlenen 1 işyerine tutanak tutuldu. Uygulamaların devam ettiği öğrenilirken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.