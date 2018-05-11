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11 Mayıs 2018 15:40

Kocaeli polisinden ‘Moto kros’ operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düz kontak yöntemi ile piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 6 yarış motorunu çalan 3 hırsız, polis ekiplerinin ’Motok Kros’ operasyonu sonucu Sakarya’da yakalandı.

Kocaeli polisinden ‘Moto kros’ operasyonu

11 Mayıs 2018 15:40


Olaylar, 4 nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit’in çeşitli yerlerinde motosiklet hırsızlığı ihbarı gelmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İncelenen kamera kayıtlarında şüphelilerin bir araçla çalmayı planladıkları motosikletlerin başında keşif yaptıkları görüldü. Yapılan keşfin ardından araçtan inen kasklı 2 şüpheli, gözlerine kestirdikleri motosikletleri düz kontak yöntemi ile çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.


Motorların şahse numaralarını silmişler


Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine geldiği aracı bulmak için PTS kayıtlarını incelemeye aldı. İncelenen kayıtlar sonucunda araç sahibinin K.A. (24) olduğu ve Sakarya’da ikamet ettiği tespit edildi. Tespitin ardından polis ekiplerince yapılan operasyonda K.A. adlı şahıs, sahibi olduğu depoda kıskıvrak yakalandı. Depoda yapılan aramada İzmit’ten çalınan motorlardan bir tanesi şase ve motor numaraları silinmiş halde bulundu. K.A. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.


Operasyon sonucu yakalandılar


Gözaltına alınan K.A., hırsızlığı M.K.(21) ve F.B. (24) ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine tekrar harekete geçen ekipler, bir başka operasyonla çalıntı motoru sakladığı evde M.K.’yı, diğer şüpheli F.B.’yi de Adapazarı ilçesinde evinde gözaltına aldı. Gözaltındaki F.B.’nin ifadesinde çaldıkları motorlardan 2 tanesini Karasu ilçesindeki depoda sakladıklarını söylediği öğrenildi. Ekiplerin yaptıkları operasyon sonucu motosikletler depodan alındı.


Piyasa değeri 250 bin TL


Sakarya’da gözaltına alınan 3 şüpheli Kocaeli’ye getirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında motosikletlerden 2 tanesini sattıklarını söyledi. Çalınan 6 yarış motosikletinin piyasa değerinin ise yaklaşık 250 bin TL olduğu belirlendi. Ayrıca 3 şahsın da daha önceden motosiklet hırsızlığından kaydı olduğu öğrenildi. Çalındıktan sonra bulunan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Kocaeli Adliye’sine sevk edildi.




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