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07 Haziran 2018 16:07

Kocaeli polisinden parklarda geniş çaplı uygulama: 13 gözaltı

Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 12 şahıs ve 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kocaeli polisi tarafından 101 park, bahçe ve mesire alanında gerçekleştirilen uygulamada yakalandı.

Kocaeli polisinden parklarda geniş çaplı uygulama: 13 gözaltı

07 Haziran 2018 16:07


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Dairesi koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan “Türkiye huzurlu Parklar 2018/3” uygulaması Kocaeli’de de Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Kocaeli genelinde 66 ekipten 256 polisin katılımı ile yapılan uygulama, 4 saat boyunca devam etti. 101 park, bahçe ve mesire alanında gerçekleştirilen uygulamada 976 kişinin üst araması ve kimlik kontrolü yapılırken, 113 araç ve 57 işyerinde de kontroller yapıldı.


12 ilçede de sürdürülen uygulamada hırsızlık suçundan 4 yıl 14 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi şahıs ile farklı suçlardan aranan 12 şahıs uygulamada yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, Kontrol edilen 113 araçtan 5’ine de 836 TL para cezası kesildi.




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